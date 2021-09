Non solo Napoli-Juventus. Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, il posticipo delledellal'ultimo di giornata in attesa delle gare di domani, offre l'interessante sfida dell Gewiss Stadium di Bergamo trasfida mai banale tra due tecnici che fanno del gioco offensivo la loro prerogativa. I bergamaschi, in attesa del debutto in Champions di martedì a Villareal, sono partiti a ralentatore rispetto ai loro ritmi, vincendo solo all'ultimo contro il Torino in trasferta e pareggiando in casa contro Bologna: obiettivo tre punti, seppur con l'assenza importante di Luis Muriel, che sarà costretto a stare fuori fino a novembre per infortunio, mentre recupera per la panchina Duvan Zapata, con Ilicic falso 9. Dal canto loro i toscani, dopo la sconfitta all'esordio con la Roma, hanno vinto proprio contro ill Toro: davanti peso dell'attacco sul gioiello Dusan Vlahovic.- Quello che va in scena è il confronto numero 117 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Fiorentina in virtù delle 49 vittorie ottenute a fronte dei 37 pareggi e delle 30 affermazioni dell’Atalanta. La Dea ha vinto tutte le ultime tre partite di campionato contro i viola ed è imbattuta dal 30 settembre 2018.Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Maehle; Pessina, Miranchuk; Zapata.Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.​