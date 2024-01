Atalanta, folle idea Spinazzola

E se Leonardo Spinazzola tornasse a Bergamo? Se lo stanno chiedendo in queste ore i dirigenti nerazzurri ma se lo sta chiedendo anche lui, che non trovandosi bene col club giallorosso è sempre in attesa di offerte.



Dopo il 30 giugno prossimo andrà in scadenza, "nessuna chance di rinnovo con la Roma" ha detto il suo agente, e sarebbe quindi un affare per l'Atalanta ritrovare un profilo duttile e ben conosciuto a parametro zero. Spinazzola ha collezionato sessantadue presenze con la maglia nerazzurra tra il 2014 e il 2018.