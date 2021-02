Come riporta Atalanta.it, due importanti e prestigiosi traguardi personali sono stati raggiunti ieri sera nella vittoria dell'Atalanta contro il Napoli dal centrocampista svizzero Remo Freuler e dal portiere Pierluigi Gollini. Ieri sera Freuler ha infatti giocato la sua partita numero 200 in maglia nerazzurra. Nel dettaglio sono 159 le presenze in Serie A, 14 in Coppa Italia e 27 nelle competizioni europee, con all’attivo anche 18 gol e 17 assist.



100 PER GOLLINI- Anche il rapper tra i pali Pierluigi Gollini con il Napoli ha tagliato un importante traguardo personale: ha infatti giocato la sua partita numero 100 in maglia nerazzurra. Il debutto il 19 marzo 2017 nel match di Serie A Atalanta-Pescara 3-0. Nel dettaglio ha collezionato 79 presenze in Serie A, 8 in Coppa Italia e 13 nelle competizioni europee.