Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, parla a Srf, canale svizzero: “Il k.o. con il Psg farà male per molto tempo: quando sei così vicino all’obiettivo è peggio di quando perdi 4-0 o 5-0. Da bambino sono sempre stato tifoso del Borussia Dortmund: non direi di no all’idea di giocare davanti al muro giallo, ma a Bergamo sono in un top club”.