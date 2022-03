Accanto al tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara degli ottavi di ritorno contro il Leverkusen anche il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler: “So che i biglietti sono andati subito in tutto esaurito, mi aspetto un’atmosfera calda come sempre in Germania ma è anche bello giocare le partite così”.



CAMPIONATO SOTTOTONO- “I risultati parlano chiaro, nelle ultime settimane non sono arrivati come volevamo ma vogliamo cambiare subito, in Europa siamo andati bene, ora avremo Bologna ma dobbiamo concentrarci su questa, abbiamo analizzato le gare e cercheremo di cambiare presto ma trovare un motivo è molto difficile”.



1500 TIFOSI A LEVERKUSEN- “Spero ci siano tanti nostri ultras che non sono potuti venire per molto tempo perché loro ci possono dare una grossa mano in campo”.



MALINOVSKYI- “Stiamo molto vicini a Malinovskyi, gli chiediamo ogni giorno come sta e come possiamo aiutarlo, speriamo che passi in fretta e che ci sia la pace del mondo”.



250 PRESENZE IN NERAZZURRO- “Come ha detto Marten, anche per me uno dei ricordi più belli è la partita in cui abbiamo centrato l’accesso in Champions, poi il mio gol contro la Juve al 90’, le notti in Champions e quando abbiamo vinto contro il Liverpool, ma sono tanti i ricordi ancora da scrivere”.



SEI ASSIST- “Mi piace molto fare assist, ancora un paio spero di farne da qui a fine maggio, poi vediamo, voglio migliorare ma per i tiri da fuori è meglio di no (ride, ndr), mi piace fare assist”.