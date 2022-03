L'interesse della Fiorentina tra le altre squadre per Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall'Atalanta, è reale. La Nazione scrive che il club nerazzurro ha messo sul tavolo anche il ritorno in Italia di Pierluigi Gollini, che non sta giocando al Tottenham, e che, se andasse ai viola, completerebbe il suo ritorno nella squadra delle giovanili.