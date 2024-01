Atalanta-Frosinone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Frosinone (lunedì 15 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Reduci dalla vittoria contro il Milan a San Siro in Coppa Italia, i bergamaschi si presentano a questa sfida in zona Europa con 30 punti in classifica, 11 in più degli ospiti a quota 19. Gasperini deve ancora fare a meno di Hateboer, Lookman e Touré. Dall'altra parte Di Francesco non può contare su Baez, Kalaj, Marchizza e Oyono oltre allo squalificato Frattali.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.