Giudice Sportivo: una giornata a Mourinho, due a Lazovic per le proteste in Inter-Verona. Multa per 8 società

Redazione CM

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco nume- rosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 137/436

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sosteni- tori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumo- geni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; san- zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità og- gettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'i- nizio del secondo tempo.



CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LAZOVIC Darko (Hellas Verona): per avere, al 50° del secondo tempo,

contestato in modo plateale e irriguardoso l'operato arbitrale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRATTALI Pierluigi (Frosinone): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MAGGIORE Giulio (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAZZOCCHI Pasquale (Napoli): per essersi reso responsabile di un fallo

grave di giuoco.

GATTI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MC KENNIE Weston James Ea (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZIRKZEE Joshua Orobosa (Bologna): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): ammonizione (Terza sanzione);

per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l'operato arbitrale.

NENCI Massimo (Lazio): per avere, al 24° del secondo tempo, alzandosi

dalla panchina. contestato platealmente l'operato arbitrale.



SQUALIFICA A TUTTO IL 11 FEBBRAIO 2024

LAURINO Vincenzo (Salernitana): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, pur non essendo inserito in distinta, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e contestato, rivolgendo una critica irrispettosa, l'operato arbitrale; successivamente seguiva l'Arbitro nel tunnel che adduce agli spogliatoi cercando ripetutamente il contatto fisico che non avveniva solo per l'intervento di alcuni dirigenti della propria squadra.