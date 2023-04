Sembrerebbe poter giungere ai titoli di coda il lungo e fortunato matrimonio tra l'Atalanta e Gian Piero Gasperini.



Il tecnico di Grugliasco, giunto a Bergamo nell'estate 2016 e in grado in questi anni di portare la Dea laddove non era mai stata, raggiungendo tra le altre cose un quarto di finale di Champions League e il terzo posto in Serie A, non sarebbe entrato in sintonia con la proprietà americana che da circa un anno gestisce il club nerazzurro in concerto con la famiglia Percassi e starebbe meditato l'addio.



A complicare il tutto, secondo quanto scrive stamane Repubblica, ci sarebbe poi anche un contratto in scadenza al termine della prossima stagione e sul quale le parti non riuscirebbero a trovare un accordo di prolungamento. L'ipotesi di un addio non sarebbe quindi poi così remota per Gasperini al quale, del resto, gli estimatori non mancano. A cominciare dal Genoa, club con cui è approdato nel grande calcio ormai oltre quindici anni fa e che ha condotto per ben due volte in Europa.





Ma per il Gasp potrebbe profilarsi anche un clamoroso ritorno a casa, o quasi. Il tecnico, cresciuto sia come giocatore che come allenatore nelle giovanili della Juventus, piace infatti molto pure al Torino che starebbe pensando a lui come eventuale sostituto di Ivan Juric qualora i rapporti con il croato (peraltro discepolo proprio del Gasp) dovessero complicarsi.