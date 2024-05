Inter, Baccin: 'Inzaghi maniacale. Mercato? Ci saranno cambiamenti, Bento ci piace. E su Lautaro…'

Intervenuto ai microfoni di Sky, il vicedirettore sportivo dell’Inter, Dario Baccin ha fatto il punto in merito al futuro mercato del club nerazzurro. Queste le sue parole.



LA CONTINUITÀ - “Siamo insieme da molti anni e questo aspetto ciò ci agevola nel lavoro quotidiano, siamo un gruppo che funziona molto bene insieme e i risultati credo siano la naturare conseguenza degli sforzi che stiamo producendo".



Il MERCATO - "Come anche in passato, ci saranno delle difficoltà anche quest'anno, ma sappiamo di avere un gruppo che ha fatto molto bene. Ci sarà da toccare il meno possibile e siamo orgogliosi che calciatori come Taremi e Zielinski ci abbiano scelti. I cambiamenti ci saranno, ma lavoreremo per dare al mister e al suo staff giocatori funzionali e adatti al nostro progetto".

Ho la fortuna di conoscere il mister da oltre 10 anni, quando allenava le giovanili della Lazio e io ero a Palermo. Non ha perso l'umiltà che l'ha sempre contraddistinto. È una persona per bene, un buono ma allo stesso tempo deciso, con una passione smisurata per il lavoro. Ma anche una conoscenza a volte maniacale di tutti gli aspetti del calcio. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a restare compatti e uniti".Siamo contenti dei portieri che abbiamo, si sono comportati bene quest'anno. Bento è uno dei nomi che stiamo valutando e che abbiamo osservato da molto vicino. Sta avendo un ottimo percorso ma è un po' prematuro parlare in maniera approfondita di lui. Lo seguiamo con attenzione”.

SU LAUTARO E I RINNOVI - C’è la volontà reciproca di andare avanti. Ovviamente ci sono dei numeri da sistemare ma quando si parte da un rapporto così solido e le volontà sono comuni, credo che di problemi non ce ne saranno. Per ognuno di loro c'è un tempo prestabilito, ma credo si andrà avanti con tutti senza problemi".