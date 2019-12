Dopo la sconfitta contro il Bologna, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Abbiamo creato più occasioni nel secondo tempo, oggi ne abbiamo sbagliate troppe come ad inizio gara. La squadra stava bene dopo la Champions, sicuramente abbiamo abbassato la concentrazione sui loro gol. Anche il gol del 2-0 è stato abbastanza casuale”.



SU MALINOVSKYI – “Ha avuto molte occasioni importanti, è un ottimo giocatore. Alterna delle grandissime giocate a qualche errore”.



SUL CAMPIONATO – “Dispiace molto perché in campionato abbiamo lasciato troppe partite per strada. Alla lunga sono cose che penalizzano, però siamo e lì e vediamo”.