In vista della gara contro il Cagliari, ha parlato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini:



"Valuteremo gara per gara, in base agli avversari ma anche molto in base alle nostre esigenze. L'importante è che non ci siano infortuni. In questo momento comunque non ho intenzione di portare grandi alternative. Abbiamo alcune alternative di qualità importanti, altre aspettiamo che lo diventino e quando lo diventeranno potremo avere la rosa più ampia".