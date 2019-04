Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Rai Sport alla vigilia della sfida con la Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Dobbiamo accantonare la vittoria di lunedì a Napoli, ora l'obiettivo si sposta sulla Coppa Italia. Il successo del San Paolo ci mette nelle condizioni di lottare per un posto in Champions, ma domani sera sarà un'altra partita e vogliamo arrivare a Roma per giocarci il trofeo. La Fiorentina vorrà vincere perché la coppa è l'ultimo obiettivo rimasto, è una squadra con punti di forza che conosciamo e rispettiamo. Mino Favini? Il suo ricordo ci darà una forza in più, è stato 25 anni di storia del settore giovanile atalantino: educazione, rispetto e disciplina, una vita dedicata ai giovani, personaggi come lui sono le fondamenta per il futuro".