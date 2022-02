Gian Piero Gasperini, 'allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la conferenza stampa odierna non lesinando un attacco frontale al Var:



"L'episodio di Malinovskyi è solo l'ultimo. La rabbia rimane: il Var è diventato uno strumento pericolosissimo che incide sui risultati. Purtroppo arriva su delle situazioni che sono molto chiare e che invece vengono stravolte. Non si capisce quando decide l'arbitro e quando si decide da Lissone. Questo ti fa pensare male, ed è una cosa brutta: la peggiore che possa succedere al calcio. Spero che i tifosi inglesi che hanno fatto cancellare la Superlega, facciano saltare anche il Var che è uno strumento che se mal utilizzato crea veramente grandi pericoli per il calcio".