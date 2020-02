Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato a Sky Sport la super prestazione della sua squadra contro il Valencia in Champions League: “Avremmo firmato per questo 4-1, ma servirà fare una prova strepitosa a Valencia. Sarà dura perché perdiamo troppi palloni, ancora. Nell'arco della partita ci rimane un po' di rammarico per il gol subito per le occasioni concesse sul 4-0. Quello per noi deve essere un motivo di grande attenzione perchè a Valencia non dobbiamo commettere questi errori. 4-1 è un grande risultato però se noi vogliamo andare ai quarti di Champions dobbiamo dare una dimostrazione tecnica di precisione e dobbiamo meritarcelo anche a Valencia".



GOL SUBITO - "Abbiamo fatto molto bene. In certe condizioni creiamo molto. La partita forse poteva finire con qualche gol in più per loro e per noi. Le loro occasioni le abbiamo regalate, le nostre ce le siamo create. C'è la voglia di andare su un campo importante e dimostrare che meritiamo questa posizione".



A VALENCIA - "Rilassati? No. E' chiaro che tre gol di vantaggio sono un bel bottino. Dobbiamo pensare che dobbiamo fare gol anche là. Dovremo anche saper stringere i denti e difendere bene. Ma vorrei andare a Valencia come squadra propositiva".



DJIMSITI – “Abbiamo perso Djimsiti nel riscaldamento e questo è un bel problema per noi, un problema serio per il giro palla che facciamo dalla difesa”.



CALDARA – “Ha fatto un’ottima partita. Caldara non giocava partite così da tempo ed è stato molto bravo”.



DUVAN FUORI – “Zapata in panchina? Sono contento dell’intuizione di mettere Pasalic”.