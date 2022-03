Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Bayer Leverkusen:



"E' una grande soddisfazione arrivare ai quarti, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' troppo ma globalmente abbiamo raggiunto questa qualificazione meritatamente. Adesso aspettiamo il sorteggio, intanto ci godiamo questa serata. Va bene quello che abbiamo fatto stasera ma possiamo fare meglio sul piano del gioco, poi ci sono tutti i valori importantissimi che dobbiamo avere. Boga? Ha queste caratteristiche, sono le condizioni migliori per lui e deve inserirsi in questo contesto. Ha delle ottime caratteristiche e speriamo che questo gol gli dia slancio".



DEMIRAL - "Ha una fisicità ed è ottimo nel gioco aereo, si sta applicando molto e se riesce a diventare un'atleta attraverso gli allenamenti ha grandi margini. Siamo molto soddisfatti e contenti della sua prestazione".



BARCELLONA DA EVITARE? - "C'è anche qualcun altra bella tosta come Siviglia e West Ham, nei sorteggi non ho mai scelto".