L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lecce: "Il Lecce ha fatto delle ottime prestazioni quest'anno e anche oggi ha giocato una gara aggressiva e dinamica. Noi abbiamo buttato via il primo tempo con i due gol subiti, poi abbiamo riaperto la partita. Il problema è stato in fase difensiva, dove abbiamo ballato un po' troppo; poi nella ripresa ci sono stati tanti duelli e non siamo riusciti a fare molto".





TROPPE ROTAZIONI? - "No, sono giocatori di tutto rispetto quelli visti in campo. Non credo sia stato questo il problema. Era giusto vederli in campo".





CONDIZIONATI DAI CAMBIAMENTI? "No, ma abbiamo preso gol da due ingenuità. Poi noi abbiamo 26 calciatori che non possono soltanto essere allenati, ma devono essere anche impiegati in campo".