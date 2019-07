Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club orobico. Tanti i temi toccati, dal prossimo campionato all'avventura in Champions League.



Queste le sue parole: "Sono state vacanze lunghe ma belle: dopo una stagione così entusiasmante, finita così bene, anche le ferie sono state felici. Ora c'è voglia di ricominciare anche se c'è tempo, ci sono settimane prima di campionato e Champions ma c'è la possibilità di prepararsi bene e di ripartire".



SUL RITIRO - "Ci spostiamo di qualche chilometro qui a Clusone, troviamo strutture nuove e belle. E' il paese del Presidente, c'è un legame particolare, ci siamo trovati bene a Roveta, ci troveremo bene qui. Abbiamo i tifosi vicini, c'è qualche amichevole di non grande valore ma che servirà a vedere tutti i giocatori che arrivano scaglionati".



SUGLI ELOGI RICEVUTI - "Ho ricevuto tanti elogi e complimenti che ho voluto condividere con tutti. E' stato un successo, ho avuto dimostrazioni anche da tifosi di altre squadre. Finora abbiamo rappresentato una squadra che piace, una società che piace, anche con un po' di invidia. E' un grande impegno per noi: tutti ci aspetteranno con maggiore attenzione, vorranno fare meglio di noi ma al contempo è la sfida dello sport, del calcio. Ora dovremo esser bravi a resettare tutto e a ricominciare una nuova stagione".



SULLA CITTADINANZA ONORARIA - "La candidatura è un grandissimo onore, è un'onoreficenza importante, ne sono orgoglioso. Dovrò comportarmi bene, migliorando ancora di più".



SULLA CHAMPIONS LEAGUE - "E' una stagione con tanti impegni, quello della Champions è atteso da tutti. Aspettiamo il sorteggio, i gironi, ma ci gustiamo questa attesa in modo bello. Arriverà poi il momento di giocare e di fare delle scelte".