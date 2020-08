Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è soddisfatto a fine partita per la stagione della sua squadra, che ha perso contro un Inter forte, meritevole secondo lui del secondo posto in classifica, come spiega ai microfoni di Dazn: “L'Inter ha giocato con ritmi superiori di grande qualità, facevamo un calcio più compassato e non nelle nostre qualità. Abbiamo capito che col Psg si deve andare, complimenti all’Inter, ci sarà di molto aiuto questa gara. Col passare dei minuti abbiamo reagito bene e in diversi elementi siamo riusciti a giocare una partita buona e credo che questo ci servirà parecchio".



LA DEA DEVE MIGLIORARE- “L’Atalanta non può pensare di colmare punti con Inter e Juve ma a migliorarsi anno per anno. Noi abbiamo tanto da migliorarci, l’Atalanta ha raggiunto il suo traguardo di Champions in largo anticipo per programmarsi il futuro, la decrescita felice non mi piace, bisogna sempre alzare l’asticella, bisogna fare le nostre valutazioni compatibilmente con le disponibilità dell’Atalanta”.



MALINOVSKYI- “Non è obbligatorio andare sempre sotto, ma sia lui che Muriel sono stati determinanti più di quando giocano dall’inizio, in quel reparto siamo diventati abbastanza contati mancando anche Ilicic, Abbiamo sopperito a tante partite realizzando tanti risultati, oggi abbiamo preso gol dopo poco tempo, una delle condizioni peggiori per affrontare l’Inter, ma la reazione dei giocatori c'è stata, abbiamo ritrovato ritmo e intensità".



CALO FISICO- “Ilicic lo riempiamo di abbracci, Gollini ha subìto una forte contusione al ginocchio, non è stata una scelta risparmiare le forze ma abbiamo giocato la tredicesima partita e c’è stato un calo nei ritmi di gioco, abbiamo 11 giorni per rimetterci a posto ma la prestazione con l’Inter ci ha dato una bella sveglia”.



CLASSIFICA- “La classifica finale la ritengo giusta, terzi noi davanti alla Lazio, giusto per come è stato tutto il campionato”.