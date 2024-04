Atalanta, Gasperini: 'Col Verona come con il Liverpool? Anche un po' meno... Il pensiero all'Europa League c'è'

Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Hellas Verona, gara che chiuderà il programma della 32esima giornata di Serie A: "Stasera con la stessa determinazione e concentrazione di Liverpool? Mi basterebbe anche un po' meno. Non è facile avere sempre quella determinazione e concentrazione, data anche da questi stadi particolarmente famosi. Questo però è il campionato, un po' diverso, ma questa è una gara molto importante. Tutte le partite sono difficili e molto equilibrate, lo abbiamo visto anche ieri. Sappiamo la difficoltà di questo match, il nostro avversario prepara questa gara da una settimana. Noi ci portiamo dietro entusiasmo e voglia di fare bene".

"Non è facile perché il retropensiero ce l'hai... In questo turno di Europa League partivamo molto sfavoriti, ma ora pensiamo fortemente di passare il turno pur sapendo che il discorso non è finito e loro sono forti"."Un po' entrambe le cose. Noi siamo reduci da quattro trasferte di fila, abbiamo giocato sempre di sera rientrando anche tardi. Anche dal punto di vista fisico non è facile".

"Lo ringrazio, ricevere un complimento così da un collega è ancora più apprezzato. Io però sono concentrato su ciò che c'è da fare"."Ma non è una questione di lezioni, altrimenti sono lezioni per tutti quanti. La verità è che nel campionato italiano se non giochi al meglio lo paghi"