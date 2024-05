Bloomberg - Inter, a rischio l'accordo Zhang-Pimco. Le cifre in ballo

Un rallentamento, che potrebbe cambiare i piani. Secondo quanto riporta Bloomberg sarebbe a rischio la trattativa tra Zhang e Pimco per il nuovo finanziamento che dovrebbe garantire al patron dell’Inter di ripagare il debito verso Oaktree. Le parti starebbero ancora faticando nel raggiungere un accordo, ma i discorsi proseguono e c’è ancora la possibilità che le parti possano arrivare alla fumata bianca. Lunedì 20 maggio scadrà il termine per rimborsare il prestito concesso da Oaktree a Suning.



LE CIFRE - Come risaputo, Zhang dovrà restituire un prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree, per un totale di circa 375 milioni. La trattativa con Pimco, secondo Bloomberg, si basa su un prestito da 435 milioni in bond privati con scadenza nel 2026 e con interessi del 15% in payment-in-kind (ovverosia con il pagamento degli interessi per intero solo al termine del periodo). Una piccola parte del finanziamento sarebbe destinata a rafforzare le finanze del club.