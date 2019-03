"Si tratta di un altro scontro diretto a cui arriviamo con un piccolo vantaggio alla vigilia. In gioco c'é la corsa all'ultimo posto valido per l'Europa: domani sarà quasi una gara a eliminazione, ma per i verdetti è ancora presto". Ne è convinto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Atalanta.



Uno sguardo agli indisponibili e a chi c'è: "Ci siamo tutti, manca solo Toloi perchè ha una tendinopatia e speriamo di recuperarlo per la prossima settimana. Castagne, Gosens e Hateboer danno ampie possibilità di scelta sulle corsie esterne, così come a centrocampo con Pasalic - spiega Gasperini - Il punto lo faremo dopo la partita col Chievo, in corrispondenza della sosta per le Nazionali. Mancheranno dieci giornate alla fine e si potrà tirare qualche somma. Al di fuori della Juve che vince sempre, tutte le altre conoscono alti e bassi. D'ora in avanti ogni impegno risulta sempre più decisivo".

Nell'ultima di campionato ha parato Gollini, e domani? "Gioca ancora Gollini, ma va detto che non ho mai cambiato il portiere da un giorno all'altro: al limite li ho alternati in caso di tre partite in una settimana. Berisha ha giocato quasi un girone intero, ha fatto una buona striscia consecutiva e per l'età è più continuo e solido. Ho ritenuto fosse tornato il momento di Gollini, soggetto ad alti e bassi ma anche a miglioramenti. E poi, con la Fiorentina è stato bravo. Ma non è detto sia una scelta fino alla fine del campionato". A Genova, sarà dunque sfida diretta contro la Sampdoria: ​"Contro di loro abbiamo fatto delle buone gare uscendo con una sconfitta. Quattro sconfitte su cinque gare? C'è una tradizione da sfatare. I gol di Quagliarella alzano il valore della prestazione del resto della squadra, un po' come accade con Zapata da noi. Sono stati due protagonisti importanti, finora, ma l'intero organico deve avere qualità".