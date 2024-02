Atalanta, Gasperini: 'De Ketelaere è un punto di riferimento, queste qualità le ha sempre avute'

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato a DAZN la vittoria per 3-1 sulla Lazio che vale il terzo successo consecutivo e rilancia al quarto posto in classifica i nerazzurri: "Vogliamo crescere, stiamo attraversando un ottimo momento, siamo cresciuti tanto ma abbiamo ancora margini. Aver vinto contro una squadra forte come la Lazio in questo modo ci dà forza ed entusiasmo. Pensiamo di essere sulla strada giusta".



IN CRESCITA - Gasperini ha provato a spiegare i motivi di un sensibile miglioramento nelle prestazioni e nei risultati dell’Atalanta nelle ultime settimane: "Nel girone d'andata abbiamo avuto difficoltà nel disimpegno contro squadre che pressano alto, rischi di perdere palla in modo pericoloso. Ci stiamo lavorando molto su queste uscite, perché l'alternativa è la palla lunga. Oggi siamo stati bravi".



PUNTO DI RIFERIMENTO - Sul grande momento di forma di Charles de Ketelaere, Gian Piero Gasperini si è espresso così: "Ci mette tanto del suo, è lui che va in campo e fa queste prestazioni. Ha trovato un ambiente nel quale sta bene, in questi mesi ha preso fiducia in maniera esponenziale. Basta vedere il rigore, a parte che li calcia bene, prova le giocate non semplici. Ne ha fatte tante oggi, perde pochi palloni e li recupera anche. Siamo contenti, che fosse un giocatore di qualità era risaputo. Nel calcio si va sempre avanti, lui sta facendo cose importanti, sta giocando con una sicurezza sempre maggiore diventando un punto di riferimento per la squadra. Questo penso che sia il complimento migliore per lui".



QUARTO POSTO - Infine l’allenatore dell’Atalanta si è espresso così sulla corsa per il quarto posto, che vede al momento la formazione nerazzurra davanti alle concorrenti: "Non rifiutiamo niente, siamo tutte lì nel giro di pochi punti. Ci sono tre squadre distanti, le altre sono accreditate per giocarselo compresi noi".