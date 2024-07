Roma, offerta in arrivo per Dovbyk: tutti i dettagli

AFP via Getty Images

Dopo aver definito quasi del tutto l'affare Soulé, la Roma si concentra sul centravanti. En-Nesyri ha detto sì al Fenerbahçe ed è già a Istanbul, così i giallorossi hanno sondato il terreno per altri giocatori nella lista dell'uomo-mercato Ghisolfi. Tra i profili che piacciono di più c'è quello di, ucraino classe '97 l'anno scorso capocannoniere della Liga con il Girona. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Relevo

- Nella giornata di oggi l'agente del giocatore ucraino era a Roma per parlare con la dirigenza giallorossa, che sta lavorando per superare l'Atletico Madrid: i Colchoneros erano arrivati a un passo dalla chiusura per Dovbyk, con il Girona c'era un accordo totale per 40 milioni compresi i bonus,Così la Roma si sta provando a inserire come anche il West Ham.- Dovbyk è uno dei nomi che la Roma ha preso in considerazione dopo essere sfumato En-Nesyri, al momento l'unico per il quale stanno per presentare una proposta ufficiale. In cima alla lista di Ghisolfi però c'èdel Lille ma i costi dell'operazione rischiano di essere elevati, piacciono anchedel Villarreal che ha una clausola di 38 milioni con i giallorossi che stanno provando ad abbassare la richiesta, edell'Ajax.