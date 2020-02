Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa al termine di un pari che sta stretto ai fini della classifica spiega cosa non è andato nella sua squadra e perchè non è riuscita a strappare i tre punti: "Siamo partiti bene ma una volta in vantaggio invece di darci forza abbiamo subìto due gol evitabili,il primo su rigore, sue due palle nostre. Sia il Genoa che la Spal stanno dando il massimo con ottimi giocatori e sul piano fisico bisogna essere al meglio".



15' DA POLLI- "Nel secondo tempo è stata una partita a senso unico, potevamo anche vincerla, non è facile ma faccio fatica a rimproverare qualcosa a questa squadra. Passando i minuti c'era tanta gente dentro l'area, non abbiamo avuto poche occasioni, nella ripresa è mancato il gol che ha deciso la gara, nel primo tempo abbiamo avuto un quarto d'ora da polli".



GIRONE OSTICO- "Questo è un campionato difficile, lo sarà ancora di più nel girone di ritorno, chi aveva dei problemi ha cercato di migliorarsi, come sempre negli anni il girone di ritorno aumenta di difficoltà,i margini di errore sono sempre minori, anche in queste squadre ci sono ottimi giocatori. Le partite saranno sempre più combattute e difficili".



ILICIC E ZAPATA- "Ilicic ha avuto un problema alla schiena ed è dovuto uscire, Malinovskyi è stata una scelta perché serviva in avanti qualcuno e lui è la nostra prima alternativa in attacco,soprattutto su calcio piazzato".



L'AVVERSARIA- "Il Genoa ha un buon livello, soprattutto sull'aspetto fisico, sono Square che è dura superare, c'è anche il rischio che si perdano le gare ma il Genoa ha ottimi giocatori in rosa,credo che quando sei in fondo non è facile tirarti fuori ma batterle non è facile e per vincere devi fare qualcosa in più ma sono tutte squadre di valore quelle lì sotto".



DEVO RIFLETTERE- "A centrocampo abbiamo sofferto un po' per disposizione tattica, il Papu deve stare lì in mezzo, ho scelto Pasalic perché è più offensivo ma Freuler mi fa sentire più sicuro, è un centrocampista. Devo recuperare Zapata e Caldara dietro, anche gli esterni. Devo riflettere un po' su questa squadra, ha dato molto e non riesce ad avere la continuità di prestazione, a volta sta molto bene, a volte no, ha questi sbalzi di prestazione tra una gara e l'altra. Non è un segnale molto bello".