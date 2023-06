No, grazie. Gian Piero Gasperini ha ricevuto una ricca offerta dell'Al-Nassr da oltre 10 milioni di euro netti all'anno, ma non si è rimangiato la parola data all'Atalanta. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico ex Genoa avrebbe potuto andare ad allenare in Arabia Saudita la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo, invece ha preferito rimanere sulla panchina del club bergamasco.