. La scelta è arrivata, dopoun rapporto che non finisce, dopo se sei anni di qualificazione alle coppe europee.- L'incontro, durato qualche ora, ha portato alladopo il primo summit andato in scenacon la presenza di Pagliuca e della famiglia Percassi, nel quale è stata- Comuni, come confermato ieri dall'amministratore delegato Luca Percassi.dato che Gasperini va in scadenza la prossima stagione, maSolo Giovanni Trapattoni è stato più longevo su una panchina di Serie A.: "ATALANTA E GASPERINI, LA STORIA CONTINUA! NEL SUMMIT DI OGGI TROVATA LA TOTALE INTESA FRA LE PARTI Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato sette anni fa e nobilitato da grandi risultati. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a mister Gasperini buon lavoro!"