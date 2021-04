ha parlato in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia della gara casalingain programma domani al Gewiss Stadium alle 20.45. Prima di pensare al prossimo avversario, il tecnico nerazzurroconsiderando le occasioni da gol sprecate dall'Atalanta, a cui era già capitato di farsi rimontare contro il Torino e lo stesso Bologna all'andata: "Questi discorsi possono essere fatti per tutte le squadre.ci sono dei temi su cui possiamo essere soddisfatti. Siamo usciti con due ottime prestazioni, con la Juve abbiamo raccolto di più, maAdessodobbiamo farlo per toglierci tutte le preoccupazioni. Non so se ci riusciremo, ma è nelle nostre mani. L'anno scorso lo abbiamo mancato all'ultima partita, questo passa attraverso sei gare."Ma siamo il miglior attacco, facciamo tanti gol. Gli attaccanti, a partire da Ilicic, devono cambiare marcia.Sfidiamo un'ottima squadra, che gioca in maniera offensiva. Se vuoi stare ad alti livelli devi riuscire a superare questi ostacoli"."Non ho sentito la sua intervista, siamo contenti che stia facendo bene a Bologna"."La squadra sta bene, sotto questo aspetto non ci sono dubbi."Sono episodi, è un tiro dalla distanza su cuiQuel gol lì ha dato fiducia alla Roma, in un quarto d'ora è stato difficile. È stata un'ottima gara, pesano gli episodi e l'espulsione, ma se da queste partite tiriamo fuori solo le cose negative è una motivazione un po' debole. Siamo stati un po' meno bravi nello scalare davanti dove avevamo inferiorità numerica. Forse potevamo reggere anche in dieci, abbiamo creato qualcosa anche noi. La svolta vera è stata prima,"I punti valgono molto di più, la corsa si vede., il resto è tutto da giocare. Penso che comunque sia un campionato entusiasmante".Ha bisogno di un po' di rodaggio, non ha giocato delle partite. Ieri abbiamo fatto una partita d'allenamento. È stato un infortunio osseo, non ha avuto problemi di ricaduta. Potrebbe essere disponibile, non so se a gara in corso o meno".- "Speriamo che tutto il mondo possa ripartire,Se mi chiedevate ad inizio stagione vi avrei detto di no, fino a due o tre domeniche fa avrei parlato di Europa.Ma non ho detto che sia semplice o meno, è una questione di classifica"."Sotto il comportamento abbiamo sempre avuto giocatori eccezionali,(ride, ndr). Da qui a sei giornate ognuno può dare qualcosa, a volte basta un tempo. Adesso ci saranno gare decisive, può succedere qualsiasi cosa"."Non è stato un problema di prestazione.cosa vi devo dire.nel calcio non si può spiegare tutto. Dispiace, ma non è che possiamo andare alla ricerca di ogni giustificazione. Io devo guardare la prestazione è c'è stata. Ci sono anche gli avversari, sono state fatte parate di valore. Poi ci sono state occasioni clamorose, tra cui quella di Muriel. La partita ha avuto la svolta nell'espulsione, c'è anche l'avversario in campo.. In dieci diventa un po' più difficile".