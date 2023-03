Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli (ore 18) al 'Maradona': "Gara difficile? Si tratta di una partita importante, ma non dico mai 'non abbiamo niente da perdere' perchè non è vero, cerchiamo punti su tutti i campi. Ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, certamente vincerà il campionato visto il grande margine. Ma proprio per questo abbiamo la possibilità di misurarci con le più forti, è una bella gara che conta per la classifica. Per noi e per loro".INFORTUNATI-"Domani sono tutti disponibili, tranne Koopmeiners e Vorlicky. Qualcuno ha qualche acciacco o preso qualche colpo, c'è chi è reduce da una distorsione come Scalvini o Pasalic. Zapata e Palomino si sono allenati bene. Per la partita ho sensazioni positive, andiamo con un bello spirito, siamo convinti di fare la nostra prestazione".40 PUNTI- "La cena promessa da Percassi dopo i 40 punti? Ditelo al Presidente, che se non offre la cena non facciamo più punti (ride, ndr). Stiamo studiando qualcosa di particolare? All'andata abbiamo fatto una grande gara, con tante occasioni da gol. Abbiamo perso ma se fossimo capaci di ripetere una partita simile sarei molto contento. Sotto questo aspetto, anche nelle partite che ha perso, l'Atalanta ha sempre risposto, uscendo dalle fare con prestazioni di livello. Se dobbiamo rammaricarci è per i punti persi con Sassuolo e Lecce".ANDATA-“La sfida dell'anno scorso? E' rimasto tanto di quella partita, sotto l'aspetto dello spirito non ho mai visto la squadra sfiduciata o in cattiva condizione, mai avuto queste sensazioni. Tutti i calciatori impiegati hanno dato sempre un ottimo rendimento, sia in condizione psicologica che atletica. Quella dello scorso campionato è stata una grande partita, andiamo con lo spirito di essere contenti della classifica che andiamo. La volata finale è ancora lunga".NAPOLI-"Non giochiamo da soli, vorremmo sempre attaccare e fare gol ma ci sono anche gli avversari, spesso di valore. Quando giochi contro squadre di alta classifica non affronti squadre che giocano a difendersi, non lo fa più nessuno. Le partite vanno interpretate nei novanta minuti, contro chiunque. Il Napoli ha un tasso tecnico e qualità fisiche importanti. Anche in Champions può andare avanti, ha grandi chance. Ma non scopro l'acqua calda".DEBITI-"Giochiamo e andiamo a competere contro squadre e gente che ha miliardi di debiti... e noi, in quanto siamo ad utili? Noi siamo orgogliosi e contenti di stare in alto, ci rende soddisfatti"."Guardare avanti o indietro? Dobbiamo tirare fuori gli attributi e stare lì, dove stiamo è tanta roba. Bisogna guardare quel che sei, non è roba dovuta nè da poco. Quando si arriva nel finale chi ne ha di più e chi ha coraggio riesce a fare qualcosa in più, altrimenti dai segnali di paura e debolezza"."Vorlicky? Non è a disposizione, nè per noi nè per la Primavera. Ha qualche fastidio al ginocchio"."C'è Muriel, c'è Boga, c'è Lookman, abbiamo tante opzioni. Per domani vedremo, in chiave campionato Zapata e Muriel nel lungo avranno tante chance per dare una spinta. Parlo in maniera teorica, poi dipende sempre da come stanno"."C'è possibilità di trovare un Napoli distratto dall'Europa? Non credo, hanno perso con la Lazio all'ultima e non credo che li troveremo distratti"."Vale per Pasalic, io non lo considero un attaccante, semmai un centrocampista offensivo, anche se a volte l'ho impiegato da centravanti puro. Son contento per lui, ci aspettiamo un grande contributo anche da lui. Ha fatto un grande Mondiale, sta bene. Per Scalvini, reduce da un problema alla caviglia, valuterò oggi pomeriggio. Ha recuperato in modo veloce".