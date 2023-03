Mariano Diaz si libererà dal Real Madrid a 0 a giugno. Lazio vuole provare a puntare sul suo rilancio, come vice Immobile. Secondo Il Tempo sono stati già avviati i contatti con il centravanti dominicano (gestito dalla stessa agenzia di Luis Alberto, ndr), che compirà 30 anni ad agosto. Il suo nome era stato accostato ai biancocelesti già a fine dicembre come possibilità per il mercato invernale. Il calciatore però aveva fatto sapere di preferire chiudere la stagione con i Blancos per poi scegliere il proprio futuro in estate. Se vorrà accaparrarselo la Lazio dovrà comunque battere sul tempo la concorrenza. In Italia hanno messo gli occhi su di lui anche l'Atalanta e il Torino.