Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Parma: "La classifica è ancora troppo bassa, ma l'entusiasmo è aumentato. La priorità ora è centrare i tre punti in casa, dove mancano da tanto tempo. Il Parma sta facendo un percorso importante e l'ha già spuntata in due trasferte impegnative, con l'Inter e col Genoa. Gervinho è indubbiamente un elemento di qualità, ni dovremo essere concentrati, evitando di consentire ripartenze all'avversario. Sono fuori solo Tumminello, Masiello e Reca che ha avuto problemi recenti di pubalgia. Gomez gioca di sicuro, salvo imprevisti, ma non so se farà di nuovo il vertice avanzato. In quel ruolo domenica scorsa ha fatto benissimo: può essere una soluzione ideale, perché permette a Ilicic di essere più offensivo. L'altra scelta è tra Barrow e Zapata, ma me la tengo per domani. Può esserci Berisha, perché Gollini ha fatto una lunga striscia di partite, mentre l'altro dubbio di formazione è tra Castagne e Hateboer".