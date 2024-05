Atalanta, Gasperini duro: 'La nostra partita rinviata per un problema serio, non per un codice giallo'

Durissima replica dialle polemiche sul calendario: "".- Tiene banco in Serie A la partita tradello scorso 17 marzo 2024, valida per la 29esima giornata di campionato, rinviata per il malore occorso a, poi tragicamente scomparso., complice anche il cammino dei bergamaschi in Europa League,- Tante le polemiche a riguardo, soprattutto quelle delle dirette concorrenti per un posto in Champions League e in questo senso le più recenti sono quelle dellae del suo allenatore, arriva una risposta della panchina orobica.

- Gasperini, dopo il successo contro la Salernitana nella 35esima giornata, ha parlato in conferenza stampa ed è tornato sull'argomento: "Voglio sottolineare una cosa. Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima, ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana.. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Anzi, vedere la classifica che ci vede distanziati dalle altre può avere un peso.. E' un problema che riguarda la densità delle partite, non è una scelta mia o della società".

- Gasperini ha parlato anche del proprio rinnovo con l'Atalanta: "Capisco la curiosità sua e di tanta gente. Mi creda, però: arriveremo all'una di notte a casa, se andrà bene andremo a dormire alle 2 e domattina ci alleniamo con chi non ha giocato oggi. Mercoledì pomeriggio ci rivedremo tutti per la prima volta e dovremo velocemente preparare sul piano tattico una semifinale di ritorno di Europa League. Una sfida storica per l'Atalanta che può giocarsi una finale di una competizione internazionale. Poi domenica abbiamo la Roma, uno scontro diretto per la posizione Champions. Poi mercoledì ci sarà la finale di coppa Italia con la Juventus. E ancora, in caso di ulteriore finale, Lecce e Torino con il potenziale recupero con la Fiorentina. Non so quando avremo il tempo per parlare".