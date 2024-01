Quanto guadagna Koopmeiners all’Atalanta

L’Atalanta si sfrega le mani perché sa che ha un gioiello tra le mani:. I bianconeri hanno puntato da tempo i riflettori sul centrocampista olandese ma per ora l’Atalanta non vuole venderlo, i due club ne potranno riparlare a fine stagione quando però potrebbero farsi avanti anche altri club: in Italia Koopmeiners - preso per 14 milioni dall’Az Alkmaar - piace anche al Napoli, fuori dalla Serie A ha ricevuto degli apprezzamenti da Jurgen Klopp ma ancora non ci sono stati passi concreti.- Per ora l’Atalanta non è entrata nell’ottica di vendere Koopmeiners, ma se in estate dovesse arrivare un’offerta convincente ci potrebbero pensare. La proposta minima per sedersi a trattare deve essere di almeno 40 milioni di euro, se poi dovessero esserci più club a farsi avanti potrebbe partire un’asta e il prezzo salirebbe.- In campo Koopmeiners è un giocatore fondamentale per Gasperini. L’olandese. Per il resto le ha giocate tutte, e sempre da titolare tranne in due occasioni. Koopmeiners finora in questa stagione ha totalizzato 7 gol e 4 assist in 26 partite tra tutte le competizioni.