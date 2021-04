Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini contro il Bologna ha stabilito un record che nessun tecnico della storia nerazzurra era riuscito a raggiungere: ha ottenuto la sua 100ª vittoria in Serie A da quando siede sulla panchina bergamasca.



TUTTE BATTUTE- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, è il primo allenatore della storia atalantina a tagliare un traguardo così importante. Un primato ancora più importante grazie al dettaglio statistico: mister Gasperini è riuscito a raggiungerlo alla sua quinta stagione in nerazzurro e dopo soltanto 185 gare disputate in campionato, battendo almeno una volta tutte le 27 squadre che in questi cinque anni ha affrontato in Serie A. Così il tecnico di Grugliasco ha scritto con questo primato un’altra importante pagina nella sua storia personale e in quella del Club Atalanta.