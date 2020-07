Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, presenta la sfida di domani sera (ore 21,45) in trasferta, contro il Milan.



CAMPIONATO - “Speriamo di chiuderlo nel modo migliore, per come abbiamo giocato fino adesso dopo la ripresa. Questi sono test importanti. Incontriamo il Milan che è la squadra che, insieme a noi, ha fatto più punti in questo periodo. Quindi è una partita di grande stimolo, che vale per tutte e due le squadre, per la classifica. Vediamo, è forse l’avversario più difficile che affrontiamo adesso.



MILAN – “Ha disputato una serie di partite, sia come risultati che prestazione, molto buoni. Indubbiamente è la squadra forse più in forma in questo momento. E quindi per noi sarà una partita molto importante, per tutto… per il campionato e per quello che sarà poi la Champions. Giochiamo in uno stadio prestigioso dove abbiamo fatto delle belle gare, anche in Champions… questo sicuramente ci farà sentire un po’ più a casa.



CLASSIFICA – “In questo momento siamo al secondo posto. Per noi sarebbe un grandissimo risultato. Lo capisco, per chi lotta per lo scudetto, magari, significa essere il “primo dei perdenti” ma… noi che non siamo mai arrivati secondi, tutt’altro. Il più grande risultato dell'Atalanta è stato il terzo posto, oppure il quarto di tre anni fa. E quindi ci proveremo, giusto che ci proviamo in tutti i modi. Per noi sarebbe un grandissimo successo”.



INFORTUNATI – “Stanno bene, sembra che abbiano recuperato. Erano principalmente delle contusioni che ci stanno, durante le partite. Però oggi già mi sembrano a posto”.



CHAMPIONS – “Questa è una squadra che si è sempre creata degli obiettivi, strada facendo. Ha sempre avuto la capacità di migliorarsi e di pensare partita per partita, adesso ci troviamo in una posizione molto alta di classifica e nella condizione di preparare la Champions. Però lo spirito nostro è sempre quello di affrontare un episodio per volta, e cercare da ognuno di trarre qualche insegnamento e qualche forza”.



PSG – “Una squadra che ormai cominciamo a conoscere. O meglio, la conoscevamo già prima, ma adesso chiaramente entriamo un po’ più nei dettagli. Questa è una squadra dove ci sono alcuni giocatori veramente forti, tra i migliori al mondo. E’ una squadra che punta decisamente alla Champions, sono anni ormai che domina in Francia. Forse c'è stata un po’ di euforia da parte di qualcuno durante il sorteggio, ma noi sappiamo benissimo che la gara è molto difficile. Questo non significa che non andremo a giocarcela con le nostre armi e con l'intenzione di fare un'impresa, ma dovrà essere veramente un’impresa vincere questo tipo di partite”.