Gasperini: 'Europa League? Grazie Pioli, ma la coppa per noi è un'altra. Del recupero con l'Inter farei a meno'

Redazione CM

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 nel turno casalingo in campionato contro il Sassuolo: "La cosa meno bella sono stati i 25 minuti dopo il primo gol, ci siamo fermati. Poi dopo il secondo tempo è stato molto buono, abbiamo attaccato creando tante occasioni da gol e alla fine il risultato è giusto. Kolasinac ha rinforzato la difesa, Holm e Ruggeri gli esterni. L'evoluzione maggiore c'è stata in attacco con gli arrivi di De Ketelaere, Scamacca e Touré oltre al ritorno di Miranchuk, senza dimenticare Lookman. Per questo mi arrabbio un po' quando non attacchiamo per sfruttare tutto il nostro potenziale".



TOUR DE FORCE - "Ci attendono 7 partite in 22 giorni? In questo periodo avremmo fatto volentieri a meno del recupero di campionato con l'Inter a San Siro. Incontreremo 6 delle prime 9 squadre in classifica, tutte di fila. Ci sarà anche l'Europa League, anche se non conosciamo ancora il nostro avversario. Pioli ci ha messo tra le favorite? Non lo so, lo ringrazio. Sicuramente Milan, Liverpool e Leverkusen sono favoriti. Col passare dei turni questa competizione assomiglia sempre più alla Champions per la qualità delle squadre. Ora abbiamo la rosa praticamente al completo e siamo in grado di affrontare tutti questi impegni, sperando di non farci male. Lo scudetto? L'unico trofeo alla nostra portata è la Coppa Italia".



Poi a Dazn: "Io poco richiesto? Probabilmente è una questione di età (ride, ndr). La difesa a tre mi ha frenato nella mia carriera, invece io ero solo in anticipo sugli altri. Ho visto una finale di Champions giocata con due difese a tre, Inter-Manchester City, ed è stata una grande soddisfazione. In ogni caso mi dispiacerebbe lasciare l'Atalanta, questa forse è la mia terza Atalanta e giocare per l'Europa è sempre una grande emozione".