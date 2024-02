Atalanta-Sassuolo LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Scamacca, De Roon, Boloca e Ruggeri

Redazione CM

L'Atalanta corre come la dea che le dà il nome, il Sassuolo è impantanato in una palude dalla quale cerca punti per uscire. Al Gewiss Stadium l'incrocio tra nerazzurri e neroverdi che chiude il sabato della 25esima giornata di Serie A, con i bergamaschi che possono staccare il Bologna in classifica dopo la vittoria dei rossoblù nel recupero della 21esima contro la Fiorentina. Il Sassuolo è ancora privo di Berardi e si trova a dover provare ad uscire indenne da un campo estremamente complicato.



Fanno rumore le panchine di Scamacca per i lombardi e Boloca per gli emiliani, ancora spazio al tridente leggero per Gasperini e a Lipani che ha la fiducia di Dionisi. La panchina di De Roon e quella di Ruggeri sanno invece di semplici rotazioni in una rosa di alto livello.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk.



SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Lipani, M. Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.