L'affronterà domani l'ultima partita stagionale, contro il Monza. Il tecnico Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida: "Aspettiamo domani per essere sicuri della posizione, l'Atalanta il prossimo anno è in Europa questo è sicuro. La gente, al mio primo ritiro, mi diceva di tornare in Europa. Mi ricordo cosa mi dicevano i tifosi, preparate i passaporti adesso (ride, ndr). Siamo contenti, preparatevi per il viaggio"."Cosa deve succedere per trovare? Domani abbiamo il Monza, è una partita importante e c'è in ballo la qualificazione alla Coppa. Poi ci sarà tutto il resto, non c'è mai stato nessun conflitto ma c'è calcio., lo avevo anche la scorsa estate. Mi sono impegnato al massimo e spero che basti, sul mio impegno non c'è mai stato nessun dubbio".mi ha chiamato maestro? Con lui è una storia lunga, aveva esordito in Serie C con il Benevento ed ero andato fino a lì a vederlo, poi c'è stato il percorso alla Primavera della Juventus, siamo stati insieme al Genoa., per come ha capovolto la qualità del gioco e dei risultati. Ma ci sono stati anche Bocchetti e Juric. Il Monza l'anno prossimo sarà una squadra importante, con la società dietro che ha... tra Braida e Galliani, questi li conoscono i giocatori. Di questo passo il Monza competerà per posizioni in alto"."Quando parto per le vacanze? Lunedì (ride, ndr). Diciamo che da lunedì sarò in vacanza. Non si è mai parlato di futuro con la società, ripeto che non c'è mai stato alcun conflitto."."Sul fatto che la squadra è sempre stata dalla prima alla trentottesima giornata in zona Europa c'è grande soddisfazione, un grande record. Sotto l'aspetto della qualità del gioco, non sempre abbiamo rispettato il livello degli altri anni.. La squadra si è espressa in modi diversi ma con grande forza e un nucleo molto solida, gli infortuni li hanno avuti un po' tutti. Noi stiamo finendo il campionato risicati, come numero. Più che i numeri è importante avere solidità di squadra, non essere in troppi permette questo. Gli infortuni purtroppo li conosciamo, per fortuna abbiamo degli 'under' che ci hanno dato una mano. Per Duvan sono molto dispiaciuto perchè aveva trovato una condizione fantastica, ma anche per Ruggeri. Domani, magari con la voce"."Le qualità del Monza? Hanno fatto un percorso fantastico, con dei risultati prestigiosi anche in trasferta.l'anno prossimo"."Dove migliorare l'anno prossimo? Le situazioni di mercato sono imprevedibili, non sappiamo come l'Atalanta si muoverà per il prossimo anno, per quello ci sarà tempo., così come avere un blasone migliore anche per i giocatori da andare a prendere"."Il. Per come è andato via da Bergamo non è stato bello, mi sarebbe piaciuta una cornice di folla per lui per come l'ha avuta Ilicic. Spero ci sia l'occasione"."Come vivo l'attesa? So che domani ci sarà silenzio in curva nei primi minuti, poi vorrei che i tifosi sostenessero davvero la squadra. Domani è una partita difficile con un traguardo da raggiungere. Domani ci sono solo i novanta minuti per chiudere quest'annata, pesante ma mai da parte della gente.per un traguardo molto bello"."Settore giovanile, so che la società ha scelto Samaden. Per lui parla la sua storia.(ride, ndr) come Bastoni, Gagliardini, Kessie. Adesso non è magari così ma può essere un momento"."Dispiacere per non avere raggiunto la Champions?(ride, ndr)".resterà la prossima stagione? Questo non lo so. Lui. Domani ci saranno tanti giocatori della Primavera in panchina, loro hanno terminato il campionato e possiamo portarne diversi"."Chi ha giocato meno ha giocato tanto, rispetto a chi ha ricoperto sempre il ruolo di titolare.rispetto agli altri anni ma si tratta di un periodo. Sono stati tutti coinvolti"."Cosa mi ha convinto a venire a Bergamo?. Arrivavo da buone stagioni a Genova e lui mi ha convinto, parlavamo di poter mettere sette-otto giovani stabilmente in Prima Squadra. E mi ero reso conto che già erano lì. Sembra poco ma. Sono rimasto io l'unico (ride, ndr)"."Non so se è stata una grande stagione sul lancio dei giovani, i rumors non sono mai stati di una grande stagione, anzi... si parlava di stagione negativa. Ma. Finchè c'è questo è un bel traguardo. Quest'anno si è parlato molto di ringiovanimento, chi è arrivato ha fatto bene, a parte Soppy... e questo mi dispiace. I giocatori si meritano il massimo domani".? Lui ha sempre fatto un grande comodo,. E' giusto che continui a casa sua e da capitano, ha delle possibilità di carriera molto grandi. E' un ragazzo speciale".