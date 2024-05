Atalanta, Gasperini: "Futuro? Se dovessi andare via sarebbe questo il momento giusto. Ma non penso"

Mattatore della vittoria indella suaè stato Gian Piero. L'allenatore piemontese ha finalmente vinto il suo primo trofeo in carriera e l'ha fatto in grande stile. Lodato dalla critica di mezzo mondo, ora l'exdovrà decidere il prossimo step da compiere nella sua carriera:- Su di lui c'è sicuramente ildi De Laurentiis che lo vorrebbe per aprire un nuovo ciclo. Ai microfoni della Rai, Gasp ha detto: "Anzitutto bisogna dare merito ai ragazzi, sono stati, ma da subito: ci era rimasta indigesta la finale di Roma. A volte prepari tante partite, ne abbiamo fatte dieci di fila molto bene, ma quella non siamo riusciti a giocarla.

- "Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la possibilità da quando ho iniziato. A Bergamo ho trovato le condizioni migliori, mi hanno lasciato lavorare, mai una parola, sempre grande. Siamo cresciuti nel tempo, ho sperimentato e sono cresciuto anch'io.