Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di SKY prima della sfida contro la Juventus: “Oramai sono tutte quante decisive, per la Champions la classifica è corta, ci sta dentro tutto e niente. La Juventus è sempre una grande squadra, a prescindere dai momento positivi o meno, hanno assoluto valore, ci sarà bisogno di un’Atalanta molto forte”.



SCELTE - “Abbiamo qualche giocatore che non è disponibile e quindi necessariamente dobbiamo cambiare. Durante il campionato abbiamo dei periodi, questa partita la iniziamo con Zapata, poi abbiamo Boga e Muriel. In questa partita si vorrebbe arrivare con tutti quanti disponibili a prescindere, qualche volta non è possibile. Abbiamo comunque le nostre risorse per fare bene”.



CHAMPIONS - “Essere qui è un motivo di grande orgoglio, abbiamo l’opportunità di continuare a giocare delle gare di grandi interesse e di importanza per il nostro campionato. È già un traguardo, è difficile perché stiamo battagliando contro Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma… Quelle che sono dietro di noi sono distanziate come non pensavamo in questo periodo della stagione. Sono cinque volate, cinque finali iniziando da oggi”.