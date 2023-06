"L'aver raggiunto l'Europa è un grande traguardo. L'anno scorso non ci siamo riusciti per poco, quest'anno siamo arrivati quinti davanti alla Roma. Una rivincita per chi diceva che si era chiuso un ciclo? Quello passato è stato un anno particolare, avevamo i numeri per l'Europa e poi non siamo arrivati al traguardo. Quest'anno siamo sempre stati in zona Europa, dalla prima all'ultima, credo sia un record per l'Atalanta". Così Gian Piero Gasperini, a Sky Sport dopo la vittoria dell'Atalanta nell'ultimo turno di campionato contro il Monza.



AFFETTO DELLA GENTE E FUTURO - "E' un dono per la mia carriera, mi riempie di felicità ed è una cosa che pesa moltissimo. Io con tutta la società ho un grandissimo rapporto. Credo sia giusto chiarire sui veri obiettivi, su quello che deve fare la squadra, poi vedremo".