all’ultima partita a Bergamo prima del passaggio al Milan, ci tiene a fare bene. Al 7’ si distingue con una bella parata su Colpani, attento nonostante il tabellone avesse appena informato della vittoria dello Spezia sulla Roma. Al 27’ si ripete col guantone aperto su Colpani, ma non può nulla sul suo tiro da fuori e sul gol di Petagna.si sdoppia tra Caprari e Ciurria con esperienza e un pizzico di malizia, si porta in avanti servendo Edersonsempre nei pressi di Mota Carvalho, limita il suo raggio d’azione e lo costringe a far uscire la palla oltre la linea di fondo campoprima ci prova di testa in attacco, poi segue l’attacco di Colpani e arriva prima di luiquesta volta parte a destra e duella con Carlos Augusto, facendo incetta di angoli, bravo a servire i compagni. Dà fastidio anche a Caprari, portandogli via palle importanti. Sfiora il gol da fuorifa da filtro in medianapronto ad anticipare Colpani nel momento più importante, quando può si infila in area piccola in accordo con Toloi per sorprendere le difese nemiche.fornisce l’assist al gol di Koopmeiners, una bella pennellata, ma al 22’ si mangia il doppio vantaggio con un rigore in movimento. Si ripete triangolando con Koopmeiners per l’azione del raddoppioaggira Caldirola, spedisce palle preziose a Højlund, guadagna corner.il suo tiro è telefonato ma poi serve l’assist a Muriel).non l’avrebbe sbagliata la palla gol al 4’ qualche mese fa, ma si riscuote subito e svetta al 13’ su Carlos Augusto. Poi, al 46’, chiude i giochi dopo una bella triangolazione con Maehle. Serve l’assist a Højlund e dopo una tripletta si laurea migliore in campo.ancora più biondo del solito, scardina gli spazi preferendo inserirsi a sinistra ma Pablo Marì non lo lascia solo un attimoentra e segna).ripropone l'11 anti Inter, ci vede lungo ma quando il Monza riapre la partita perde le staffe e viene espulso. L'Europa e i tifosi, "resta a Bergamo!", lo salvano da qualsiasi giudizio.