Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta insidiosa contro la Juve e all’indomani del sorteggio che ha consegnato all’Atalanta per gli ottavi di Champions League una doppia sfida storica contro il Real Madrid: “Che peccato non giocare al Bernabeu! Le possibilità di superare il turno non sono superiori, non siamo i favoriti, il prestigio di giocare in quello stadio sarebbe stato immenso. Ma già il Real da solo dà prestigio per la storia della società e anche portare il Real a Bergamo è una bella soddisfazione”.



CASO GOMEZ- “Noi abbiamo giocato mercoledì e abbiamo vinto, così anche domenica, poi abbiamo sorteggiato il Real, una cosa fantastica per l’Atalanta, la squadra più titolata al mondo, c’è tanta roba per parlare di altro, anche per rispetto di tutti gli altri, da Gollini a Zapata, parlatene voi finché volete… La soddisfazione delle gare e il prestigio del Real, Juve e Roma che ci aspettano, c’è tanta carne al fuoco. Devo cercare di trovare le soluzioni migliori in queste partite e basta. Da parte mia non cambia nulla per la convocazione, se non ci saranno altri tipi di problemi lo convoco come domenica. Se volete parliamo degli altri per rispetto di questi giocatori che stanno facendo benissimo. Ho la possibilità di scegliere chi far giocare, devo pensare a mettere a posto la squadra nel miglior modo possibile, tutto il resto non conta".



ILICIC- “Speriamo oggi inizi ad allenarsi ma fino a ieri era in disparte. Non so se oggi potrà allenarsi, per domani non può recuperare anche se è migliorato”



MALINOVSKYI- “Ha una capacità di tiro riconosciuta, è fondamentale, non è comune che abbia questa capacità, ha spezzato l'incantesimo. Ci sono sempre stati dei periodi in cui segnavamo da calcio piazzato e altri no, è difficile spiegarlo”.



MIRANCHUK- “Potrebbe essere il primo allenamento oggi dopo che è risultato negativo ma oggi dovrebbe allenarsi”.



INFORTUNATI- “Non è cambiato molto, Pasalic viene operato oggi (per la pubalgia, ndr)".



JUVENTUS- “Quest’anno la Juve ha cambiato allenatore, ha aggiunto giocatori ma mi piace il percorso che sta facendo come squadra, rispetto a inizio stagione è cresciuta e penso sia molto forte. Ha perso Pjanic ma ha aggiunto Chiesa, morata, Kulusevski, tante giocatori forti e la squadra era già molto forte. Ultimamente ha vinto a Barcellona e a Genova, forse era meglio incontrarla prima, ora è una testa di serie in Champions. Per noi è una gara importante, negli anni le prime partite giocate a Torino erano diverse, domani vedremo sul campo, per noi sarà importante riuscire ad avere un atteggiamento positivo. I loro attaccanti davanti sono il valore aggiunto della squadra, l’Atalanta dovrà fare una grande prestazione con fiducia, sotto tutti gli aspetti. Non c’è tantissimo tempo per preparare la partita ma è così per tutti. Come tutte le squadre ha perso delle patite, ma non c’è molta differenza che giocare con la Juve o col Real”.



LOTTA SCUDETTO IN ESTATE- “Domani sarà un momento diverso, quest’estate eravamo a fine campionato e arrivavamo da una serie fantastica di vittorie, stavamo acquisendo la possibilità di arrivare in Champions, eravamo secondi. Ora siamo all’undicesima giornata, è ancora presto, ci sono state tutte le vicissitudini e la Champions di mezzo, ma la sensazione è che tutte le squadre si stiano mettendo a posto e stiamo vedendo più continuità”.



TENUTA DIFENSIVA- “Si può migliorare sempre, l’importante era dare un’inversione a una situazione che si portava avanti da alcune partite in campionato. Fino al Liverpool era evidente che stavamo incassando troppi gol, ma le mie non sono soluzioni definitive, siamo riusciti a trovare risultati ed efficacia, ma le cose sono sempre migliorabili e cambiabili”.



11 ANTI-JUVE- “Vediamo oggi, abbiamo un paio di soluzioni, è l'unico giorno in cui possiamo provare un po’, con tutte le squadre devi avere il piano 'altro' (ride, ndr)”.



PUBBLICO- “Il 27 a Dubai? Mi sa che non riuscirò ad andare, ma è più peccato che non ci sia il pubblico allo stadio. In generale il calcio è un’altra cosa senza pubblico, da mesi abbiamo adattato il nostro modo di vivere. Speriamo possa cambiare, la componente del pubblico incide tanto, le partite vivono sulle emozioni, anche le gare stesse possono prendere un’altra direzione, è un altro calcio”.