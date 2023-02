Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo all'Olimpico contro la Lazio: "Partita più bella? Probabilmente sì, considerando il valore dell'avversario e la partita che abbiamo fatto. È una di quelle gare che possono darti grande fiducia, contro un avversario che ci aveva portato a fare una delle nostre peggiori partite all'andata"."Non ci siamo mai tirati indietro. Quando arriveremo a dieci giornate dalla fine e saremo ancora lì... Sarebbe un traguardo straordinario, ma è straordinario già quello che stanno facendo i ragazzi adesso".HOJLUND - "Gioiello? Assolutamente sì: ha margini notevoli, energia, intensità e qualità tecniche. Crescerà e migliorerà ancora, ma non possiamo mettere solo lui sotto i riflettori questa sera. Anche in difesa sono stati bravissimi, compresi i subentrati"."Siamo cambiati molto e abbiamo caratteristiche diverse: Gomez e Ilicic avevano un tasso tecnico straordinario, catalizzavano il nostro gioco e gli altri gli ruotavano intorno., è stata una delle sue migliori partite. Più in generale è stata una delle nostre migliori gare: anche la Lazio stava giocando molto bene, è stata una bellissima partita"."Riuscire a fare il dentista in Champions, di fronte a grandi squadre come il City, è già stato un grande merito. In campionato riusciamo a diventare anche un po' chirurghi: cavalchiamo le zone alte della classifica da qualche tempo"."A inizio anno giocava più avanzato, ed era stato bravissimo nella prima fase della stagione. Nel prosieguo del campionato le partite migliori le ha invece fatte da centrocampista. Lui e Teun sono interscambiabili, e questa per noi è una forza: possono alternarsi negli inserimenti e dare meno riferimenti agli avversari"."Le caratteristiche sono molto simili, soprattutto nelle accelerazioni. È un giocatore velocissimo, sui cento metri è sotto gli undici secondi. Per la sua statura ha un baricentro basso e una frequenza di passo incredibile: sono convinto che farà una grande carriera, non ci vuole molto a intuirlo. Tecnicamente fa vedere cose sempre diverse e migliori".