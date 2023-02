Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo esterno dell'Olimpico contro la Lazio: "Abbiamo vinto con determinazione e concentrazione. Abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, siamo entrati in campo per fare risultato e ci siamo riusciti".



IL GOL - "Venivo da un periodo difficile, non segnavo da tanto e il gol è stato una liberazione. Il fatto che si segna in tanti vuol dire che c'è gruppo".



DEDICA - "Vorrei dedicarlo a Camilla mia futura moglie, a mia nonna che compie gli anni e alle vittime in Turchia".



SANREMO - "Non l'ho seguito molto, ma so che sono in corso Lazza e Mengoni e spero che vinca uno dei due".