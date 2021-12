Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Verona: “Sto ricevendo tanti complimenti e ringrazio tanto Tudor, quelli che arrivano da colleghi e giocatori sono sempre i migliori. Vuol dire che qualcosa di buono stiamo facendo".



Tanti cambi nella formazione iniziale.

“Giocando ogni tre giorni c’è da fare delle scelte, per fortuna abbiamo la possibilità di avere tutta la rosa a disposizione a parte Gosens e Malinovskyi. I cinque cambi hanno stravolto la gestione della gara e in base a questo cerchiamo di agire"



Muriel dal primo minuto in una settimana difficile per lui.

“Ci dispiace per quello che ha avuto, gioca perché è in un momento fantastico di condizione dopo un periodo di difficoltà e lo sta dimostrando. Sabato abbiamo giocato a Napoli e giovedì un'altra gara decisiva col Villareal. Affrontiamo un Verona che ha potuto preparare bene la gara durante la settimana ma abbiamo un buono spirito e siamo convinti di poterlo mettere in campo".