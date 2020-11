Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko contro il Liverpool: "Dovremo riflettere, è capitato di perdere male a Manchester, ma poi avevamo la sicurezza che migliorando certe cose avremmo potuto migliorare anche noi. Oggi il divario è stato pesante, bisogna pensare all'aspetto tattico-strutturale. Il tempo passa anche per noi. Non riusciamo più ad avere l'intensità di prima. Davanti a certi avversari bisogna riflettere come affrontarli, proprio tatticamente".