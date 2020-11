Il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp parla in conferenza stampa al termine della gara di Champions stravinta dai suoi per 0-5 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta: “Quello che ho detto ieri sull’Atalanta è al 100% vero, la squadra ci ha dato dei problemi, abbiamo sfruttato il nostro potenziale che è fondamentale per vincere le partite, anche la difesa ha giocato un grande calcio, avremmo potuto segnare qualche gol in più ma anche Alisson ha fatto tre belle parate. Sono molto soddisfatto della prestazione dei giocatori”.



JOTA VS FIRMINO- “Non ho mal di testa con dubbi di prestazione dopo la gara di Jota che è stata ottima, le sue abilità sono più adatte nell’affrontare l’Atalanta, a volte un giocatore brilla e tutti gli facciamo i complimenti, ma poi ci chiediamo perché non gioca qualcun altro al suo posto. Io comunque dico che Firimino giocherà da titolare ancora, ha ottime capacità difensive. Jota ha fatto una prestazione davvero incredibile, ma questo non cambia nulla nei confronti delle prestazioni degli altri calciatori, che rimangono ad altissimo livello”.



WILLIAMS- “Abbiamo potuto mettere responsabilità anche sulle sue spalle mentre altri difensori sono infortunati. E’ giovane ma è stato sostenuto da tutti gli altri calciatori più esperti, è stato bello vederlo giocare così, non potrei essere più felice per lui, era davvero contento della sua prestazione”.