Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa all'indomani della vittoria contro il Valencia e alla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo: "È un impegno importante quello col Sassuolo. La gara con il Valencia ha tolto energie fisiche, dobbiamo essere bravi a dimenticarla. Adesso c'è una partita importante, il campionato è fondamentale".



SASSUOLO- "Giochiamo contro una squadra che sta facendo bene, la sconfitta di domenica è stata immeritata. Ultimamente ha fatto dei risultati importanti, la vedo una gara difficile come tutte. Il Sassuolo ha un sistema di gioco simile a quello del Valencia. Hanno dei giocatori veloci in attacco".



ILICIC E GOMEZ- "Se è difficile rinunciare a Ilicic e Gomez? Anche la Juve ha difficoltà se rinuncia a Ronaldo e Dybala, o la Lazio Immobile e Milinkovic-Savic. Non ho intenzione a rinunciare ad entrambi".



AVVICENDAMENTI- "Abbiamo giocato mercoledì sera, ieri c'era ancora la fatica in tanti giocatori. È stato un allenamento di ripresa, oggi sono convinto che staremo tutti bene. Dalle vittorie bisogna trarre la voglia di continuare a fare risultato. Domani ci può stare qualche avvicendamento, qualche giocatore merita di avere occasioni dall'inizio. La nostra rosa è delineata, non ho mai parlato di riserve e titolari. Dobbiamo stare attenti al Sassuolo".



TEMPI STRETTI- "Con la Roma abbiamo avuto un po' più di tempo, col Valencia un po' meno: abbiamo utilizzato più i video che gli allenamenti, abbiamo fatto anche degli errorini che potevano costarci qualcosa in più. Abbiamo fatto un'ottima gara, ma con margini di miglioramento. Quando hai solamente 3-4 giorni è chiaro che puoi provare meno".



ZAPATA-"Quando un giocatore sta fuori da tanto tempo può avere un'altalena di condizioni. Nelle ultime due apparizioni è sembrato un po' appannato, ma non è un problema".



DJIMSITI E CALDARA- "Djimsiti sta bene, ha preso una forte contusione nell'allenamento di lunedì. Già giovedì aveva recuperato. Questo è il rischio quando giochi sempre, anche 24 ore fanno la differenza. Per il resto ci siamo tutti. Anche Caldara ha avuto una crescita di condizione, ma è normale quando uno sta fuori per tanto tempo. Poi uno si stabilizza e torna sui suoi rendimenti normali".



CLASSIFICA- "Sei punti, a due giornate dal termine, possono essere un grande bottino. Ne mancano 14, non è un vantaggio determinante. Possiamo arrivare vicini ai 70 punti, come lo scorso anno. Per gli altri diventerebbe molto difficile riuscire a fare di più. Dobbiamo pensare a fare i nostri punti, se ci riusciamo dietro non possono più prenderci".