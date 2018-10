ha parlato di sfortuna (per l'inizio di campionato) ma anche di, tanta,Ecco le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della delicata partita contro il Chievo:A Verona è una partita delicata per le due squadre, ma non è che non ce ne siano di simili in questa fase del campionato. Domani puntiamo a un buon risultato. Finora abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato: senza attaccarci agli episodi e alla sfortuna,Dietro le alternative a Masiello sono Mancini o Djimsiti, magari con spostamento di Palomino a sinistra. Berat lo vedrei più in mezzo e Gianluca a destra o a sinistra”., nel senso che ha giocato anche in Nazionale e non c'è più alcun rodaggio. Valzania e Pessina secondo me sono ragazzi che possono fare bene, maPurtroppo la mancanza di risultati impedisce di valorizzare la prestazione dei singoli”.“Le insidie ci sono, l'avversario di turno stava vincendo anche con la Juventus e ha pareggiato in casa della Roma, a Milano ha fatto la sua figura. Di solito disputa gare molto equilibrate per essere poi danneggiata nel punteggio in maniera eccessiva.